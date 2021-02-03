Cуд заменил Навальному условный срок на реальный

Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» и назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. По словам его адвоката, с учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия, Навальный проведет в колонии общего режима около 2 лет и 8 месяцев.

Директор ФБК Иван Жданов сказал, что Фонд борьбы с коррупцией, несмотря на арест Алексея Навального, продолжит свою работу, в том числе и решение политических задач.

Жданов напомнил, что ключевые сотрудники ФБК находятся сейчас под арестом, однако на свободе есть много людей, которые могут делать расследования.

Напомним, что российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.