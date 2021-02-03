Число задержанных на вчерашней акции в поддержку Алексея Навального по всей стране приближается к 1400, из них около 1100 в Москве и более 200 в Петербурге, это все подсчеты правозащитного проекта ОВД-Инфо.

В ряде случаев очевидцы сообщали о применении электрошокеров и избиениях при задержании. Многих до сих пор держат в отделениях полиции без воды и туалета.

Люди жалуются на переполненность автозаков и на отказ в медпомощи тем, кому она необходима. Об этом рассказал один из тех, кто оказался внутри полицейского автобуса, бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Люди вышли на очередную несогласованную акцию после приговора политику Алексею Навальному – 2 февраля ему заменили условный срок на реальный по делу Ив Роше.