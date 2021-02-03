Умер Капитан Том Мур, который помог собрать 33 млн фунтов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом

Умер Капитан Том Мур, британский ветеран, который прославился на весь мир весной, когда помог собрать почти 33 миллиона фунтов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Для этого он пообещал пройти 100 кругов по своему саду. Летом королева Елизавета посвятила Тома Мура в рыцари. Сам Капитан говорил, что благотворительность началась с празднования его столетия.

«Сначала это была маленькая семейная шутка: когда мне исполнится 100 лет, я пройду 100 кругов вокруг сада. С этого мы начали наш сбор. Кажется, это всё продолжается и продолжается. С тысячи фунтов мы дошли до миллионов. И это очень много денег для кого-то вроде меня. Но это не для меня – это для национальной службы здравоохранения.»

По словам дочери, Мура госпитализировали 31 января с коронавирусом.

