Приговор по делу Алексея Навального осудили власти США и Франции

Вашингтон призывает Москву освободить оппозиционера, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы глубоко обеспокоены усилиями российских властей отправить за решетку оппозиционера Алексея Навального. Как и каждый гражданин России, г-н Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией России, и Россия согласно международным соглашениям обязана уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Мы повторяем наш призыв к руководству России немедленно и безоговорочно освободить господина Навального, а также несколько сотен других граждан России, незаконно задержанных в последние недели просто за то, что они отстаивали свои права».

Псаки напомнила, что с таким же призывом выступил и госсекретарь США Тони Блинкен. Кроме того, освобождения Навального потребовали лидеры Германии, Великобритании, Австрии и Канады.



С призывом освободить Алексея Навального выступили и власти Франции. Они назвали недопустимыми вынесенный накануне приговор. Политические разногласия, как написал президент страны Эмманюэль Макрон в Twitter, не являются преступлением. Действия российского руководства раскритиковал министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан: «Совершенно недопустимы произвольные коллективные превентивные аресты, которые происходили в предыдущие выходные в России. Я уже сказал, что мы замечаем тревожный дрейф в сторону авторитаризма в России. Это также мы наблюдаем и в отношении произвольного ареста г-на Навального в январе, который вызвал мобилизацию российского населения. Мы призываем к его немедленному освобождению.»

Подробно на критику иностранных дипломатов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в эфире телеканала «Дождь». Она обратила внимание, что некоторые страны сделали по этому поводу совершенно одинаковые заявления. На заседание по делу Алексея Навального пришло около 20 сотрудников посольств, в том числе представители Болгарии, Швеции, США.