Кипр не вернется к программе «золотых паспортов» и будет искать иные способы привлечения инвестиций на остров

Об этом рассказал журналистам президент Никос Анастасиадис после слушаний специальной комиссии, которая расследует предполагаемые махинации с «золотыми паспортами».

В прошлом году местная газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012-й получили гражданство Кипра по этой программе – среди них, например, миллиардер Олег Дерипаска.

Часть заявителей классифицировались как «лица высокого риска», подозреваемые в нарушении закона.

9 фигурантам списка гражданство аннулировали еще годом раньше, однако их имена не разглашаются. В итоге под давлением Евросоюза власти Кипра приняли решение свернуть всю программу целиком.