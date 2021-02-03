Консульство РФ в Нью-Йорке просит госдеп обеспечить безопасность после того, как фасад дипмиссии облили краской

Об этом сообщает агентство РИА. Акт вандализма совершил неизвестный во время акции протеста против приговора политику Алексею Навальному.

Накануне судья Симоновского районного суда в Москве Наталия Репникова отправила политика в колонию на 2 года и 8 месяцев.

После того, как Навального задержали по возвращении в Москву, его сторонники уже дважды выходили в поддержку политика по всей России – 23-го и 31-го января.

Одновременно и за пределами страны в десятках городов по всему миру прошли пикеты у российских посольств.