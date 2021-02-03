Алексея Навального в ближайшее время не будут этапировать из Москвы в колонию

Об этом рассказала «Эху Москвы» член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Меркачева добавила, что Навальный отказывается от встреч с представителями ОНК, и общается только со своими адвокатами

Защита обжалует приговор Алексею Навальному, обратившись в Комитет министров Совета Европы, сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.

По приговору суда, Навальный проведет в колонии 2 года 8 месяцев.



Независимый политолог Екатерина Шульман напрямую связывает пересмотр приговора Навальному с думскими выборами, которые намечены на осень этого года.

Шульман напоминает, что еще ожидается апелляция и другие процессуальные действия, то есть, Навальный останется в СИЗО в Москве по крайней мере, пока приговор не вступит в законную силу.



«Последние события вокруг Навального и противостояние его сторонников с властями открывают новую страницу в политической истории страны», считает журналист Евгения Альбац.

Альбац опасается, что произошедшее в прошлом году покушение на Навального с помощью нервно-паралитического боевого вещества из группы Новичок – не последнее.

