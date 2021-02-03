Власти Японии выплатят дополнительно по 600 тысяч иен владельцам заведений общепита

, которые были вынуждены сократить работу из-за пандемии. Это эквивалентно примерно 6 тысячам долларов. Кроме того, все жители страны, чьи доходы за это время упали, смогут оформить льготный займ у государства на сумму до 19 тысяч в долларовом эквиваленте. 2-го февраля японский премьер продлил еще на месяц режим ЧС из-за коронавируса. При этом по количеству заболевших Япония – лишь в четвертом десятке стран.

