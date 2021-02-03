В Латвии до 6-го апреля продлили режим ЧП из-за коронавируса

Как рассказал на брифинге журналистам премьер-министр республики, до этого срока будут закрыты учебные заведения, непродовольственные магазины и общепит.

Сейчас в стране с населением меньше 2 миллионов человек зарегистрировано порядка 70-ти тысяч случаев коронавируса. А уже в мае-июне этого года, как стало известно сегодня эта страна в одиночку примет чемпионат мира по хоккею, который должна была провести совместно с Белоруссией.