Facebook заблокировал страницу телекомпании «Мьявади» (Myawaddy), которая контролируется военными Мьянмы

Как пишет газета Wall Street Journal, на странице телекомпании размещались публикации в поддержку военных и их заявления. Представители соцсети объяснили блокировку – цитата – «борьбой с дезинформацией и публикациями, которые могут привести к росту напряженности».

Военный переворот в Мьянме уже осудили лидеры США и Европы. Местные военные арестовали президента страны, депутатов парламента и госсоветника Аун Сан Су Чжи из-за несогласия с итогами прошлогодних выборов. В стране введен режим ЧП сроком на 1 год.