В Петербурге арестовали еще одного человека по делу об избиении силовиков на акции 31-го января

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, арестованный — местный житель Кирилл Богданов. Октябрьский районный суд избрал ему эту меру пресечения сроком до 30 марта. Статья «применение насилия в отношении представителя власти», по которой его обвиняют, предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Петербуржец признал вину. Защита просила не арестовывать его, приняв во внимание пожилых родственников на иждивении и то, что он не намерен скрываться от суда.