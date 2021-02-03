Об этом в эфире Эха Москвы рассказала адвокат Ольга Михайлова.
Вчера Навальному по ходатайству ФСИН заменили условный срок реальным – по мнению ведомства, политик нарушал условия своего испытательного срока. Его отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. В Москве и Петербурге прошли очередные несанкционированные протесты, задержаны почти 1500 человек.
Защита Алексея Навального обжалует его приговор по делу Ив Роше и обратится в Комитет министров Совета Европы
Об этом в эфире Эха Москвы рассказала адвокат Ольга Михайлова.