Защита Алексея Навального обжалует его приговор по делу Ив Роше и обратится в Комитет министров Совета Европы

Об этом в эфире Эха Москвы рассказала адвокат Ольга Михайлова.

Вчера Навальному по ходатайству ФСИН заменили условный срок реальным – по мнению ведомства, политик нарушал условия своего испытательного срока. Его отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. В Москве и Петербурге прошли очередные несанкционированные протесты, задержаны почти 1500 человек.

