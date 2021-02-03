Для трудовых мигрантов из стран Евразэс в России хотят сделать обязательной сдачу отпечатков пальцев

Такая норма содержится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму. Она распространяется на всех иностранцев, въезжающих без виз в Россию на срок свыше 90 дней, либо на любой срок, если это связано с трудовой деятельностью. В основном на такие сроки без виз могут въезжать как раз-таки граждане стран ближнего зарубежья.

По подсчетам авторов законопроекта, речь идет как минимум о 2,5 млн иностранцев, но не исключено, что пройти процедуру должны будут до 4 млн человек. Эксперты предупреждают, что это может привести к очередям в подразделениях МВД, поскольку в законопроекте не предусмотрены дополнительные расходы на это.