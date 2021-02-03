На Украине отключили вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

Такое решение ранее приняли в Совете национальной безопасности и обороны, теперь его подписал президент страны Владимир Зеленский. Санкции применили к каналам из холдинга медиамагната, которого связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Тот выступает за налаживание отношений с Россией. В заявлении, которое распространила администрация холдинга, закрытие названо – цитата — «политической расправой над неугодными СМИ».
2021-02-03T04:02:58+03:00
2021-02-03T04:02:58+03:00
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04:02, 03 февраля 2021
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