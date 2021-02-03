К требованиям освободить Алексея Навального присоединились президент Франции, канцлеры Германии и Австрии

, а также премьер-министры Великобритании и Канады. Британский премьер Борис Джонсон назвал решение по делу оппозиционера трусостью российских властей.

Накануне Навальному присудили 3,5 года колонии по делу Ив Роше, с учетом уже отсиженного в СИЗО и под домашним арестом его отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. Сторонники политика ответили уличными протестами.