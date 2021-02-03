Алексея Навального должны этапировать в одну из колоний Центрального федерального округа, но не в ближайшее время

Об этом рассказала в эфире Эха Москвы член Общественной наблюдательной комиссии города Ева Меркачева. Она отметила, что по закону, отправлять осужденного за пределы федерального округа, в котором он прописан, нельзя. Ближайшие к Москве колонии находятся в Московской, Тверской, Владимирской и Рязанской областях. Теоретически, его могут оставить и в хозяйственном отряде СИЗО, но такое происходит очень редко.
2021-02-03T04:01:29+03:00
2021-02-03T04:01:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:01, 03 февраля 2021
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