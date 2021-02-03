Число задержанных на акции в поддержу Алексея Навального в Москве превысило 1100 человек

, по всей стране — 1300, это данные правозащитного проекта ОВД-Инфо. Кроме столицы, большинство задержаний приходятся на Санкт-Петербург. В ряде случаев, как утверждают очевидцы, при задержаниях применялись электрошокеры, людей били, а потом долго держали в автозаках без воды и туалета. В полиции эту информацию не комментировали.