Число задержанных на акции в поддержу Алексея Навального в Москве превысило 1100 человек

, по всей стране — 1300, это данные правозащитного проекта ОВД-Инфо. Кроме столицы, большинство задержаний приходятся на Санкт-Петербург. В ряде случаев, как утверждают очевидцы, при задержаниях применялись электрошокеры, людей били, а потом долго держали в автозаках без воды и туалета. В полиции эту информацию не комментировали.
2021-02-03T04:01:07+03:00
2021-02-03T04:01:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:01, 03 февраля 2021
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