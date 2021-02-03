В Дубае вновь усилят коронавирусные ограничения, пишет местная газета Khaleej Times

Все бары и пабы будут закрыты как минимум до 28 февраля. Ресторанам и кафе запретят работать по ночам, принимать развлекательные мероприятия и сажать за столик больше 7 человек. Также снижено максимальное число постояльцев гостиниц, посетителей бассейнов, пляжей и торговых центров.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в эмирате начался после Нового года, отмечать которые прилетели туристы со всего мира. После этого дубайские власти ужесточили требования к тестам ПЦР для въезжающих — теперь сдавать их надо за 72 часа, а не за 96.

Ну Объединенные Арабские Эмираты вместе с Турцией и Мальдивами сейчас приходится основная доля выездного туризма из России, в связи с тем, что большинство других стран для российских туристов закрыты.