Z Архив новостей новости
5 0 6 216
03:09, 03 февраля 2021

В Москве повторно задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.
Девушку задержали на 48 часов, прямо на выходе из спецприемника, где она отбывала арест по статье о нарушении правил организации протестов. На этот раз ей вменяют нарушение санитарно-эпидемических норм в ходе посещения несогласованной акции в конце января. Завтра Басманный суд будет избирать ей меру пресечения. Гильманов подчеркнул, что вину его подзащитная не признает.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 302 6 5604 01.02
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 314 6 21982 27.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 254 6 27124 02.02
Новости

Песков: Владимир Путин не следит за судебным процессом в отношении политика Алексея Навального По его словам, президент сейчас готовится к встрече с российскими учителями, которые «учат будущее поколение россиян»...

5 99 6 10478
Новости

Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» Защита Навального обжалует это решение, сообщила адвокат Ольга Михайлова…

5 45 6 5250
Новости

Президент США Джо Байден призвал российское руководство освободить Алексея Навального Также Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о вмешательстве в выборы в прошлом году в США и об одной из крупнейших кибератак на американские ведомства и компании…

5 54 6 39894
Новости

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» Согласно решению судьи Натальи Репниковой, он должен отправиться на 2 года и 8 месяцев в колонию общего режима…

5 147 6 17471
Новости

Песков: В Кремле не готовы принимать во внимание «менторские заявления» из-за рубежа по ситуации с Навальным Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель намерен приехать в Москву 4 февраля…

5 90 6 11807
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 120 6 15737 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 214 6 29765 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 48 6 6804 01.02
8читать ;смотреть
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 82 6 94529
Новости

Адвокаты Навального утверждают, что он уведомлял ФСИН, что не может прибыть на плановую регистрацию Они также попросили приобщить справку о здоровье политика из берлинской клиники Шарите…

5 34 6 5312
Новости

«Эхо Москвы»: В центре Москвы задерживают протестующих, применяя дубинки В столице на улицы вышло более тысячи человек…

5 37 6 5827
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 158 6 25893 01.02
Новости

Представитель ФСИН: ведомство из гуманизма ранее не просило суд заменить Навальному условный срок на реальный По его словам, была надежда на исправление политика, однако он игнорировал вынесенные ему предупреждения…

5 57 6 9399

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН…

5 274 6 65252
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И в этом смысле начинается новая эпоха гибридной гражданской войны — войны между народом и опричниками…

5 65 6 134472 30.01
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2644 01.02
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Братство Дворца Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг, прежде чем вырвали у него признание: дворец в Геленджике — его. Не всякий столько выдержит…

5 334 6 344003 30.01
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 201 6 194658 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8984518
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4798416

Сегодня в эфире