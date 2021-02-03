В Москве повторно задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

Девушку задержали на 48 часов, прямо на выходе из спецприемника, где она отбывала арест по статье о нарушении правил организации протестов. На этот раз ей вменяют нарушение санитарно-эпидемических норм в ходе посещения несогласованной акции в конце января. Завтра Басманный суд будет избирать ей меру пресечения. Гильманов подчеркнул, что вину его подзащитная не признает.