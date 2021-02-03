Об этом он сам рассказал изданию Daily Storm.
Речь о ведущем ютуб-канала Real View Федоре Худокоромове. Инцидент произошел на Кузнецком мосту, причем на тот момент на Худокоромове был жилет прессы.
В МВД уже пообещали провести на этот счет проверку.
Очередная несогласованная акция протеста состоялась в столице после решения суда, который постановил заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше.
Журналист, которого ударил по голове ОМОНовец на акции протеста вчера в Москве, планирует подать на него заявление
Об этом он сам рассказал изданию Daily Storm.