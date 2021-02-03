Z Архив новостей новости
5 1 6 267
03:07, 03 февраля 2021

Журналист, которого ударил по голове ОМОНовец на акции протеста вчера в Москве, планирует подать на него заявление

Об этом он сам рассказал изданию Daily Storm.
Речь о ведущем ютуб-канала Real View Федоре Худокоромове. Инцидент произошел на Кузнецком мосту, причем на тот момент на Худокоромове был жилет прессы.
В МВД уже пообещали провести на этот счет проверку.
Очередная несогласованная акция протеста состоялась в столице после решения суда, который постановил заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 302 6 5604 01.02
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 314 6 21982 27.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 254 6 27124 02.02
Новости

Песков: Владимир Путин не следит за судебным процессом в отношении политика Алексея Навального По его словам, президент сейчас готовится к встрече с российскими учителями, которые «учат будущее поколение россиян»...

5 99 6 10478
Новости

Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» Защита Навального обжалует это решение, сообщила адвокат Ольга Михайлова…

5 45 6 5250
Новости

Президент США Джо Байден призвал российское руководство освободить Алексея Навального Также Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о вмешательстве в выборы в прошлом году в США и об одной из крупнейших кибератак на американские ведомства и компании…

5 54 6 39894
Новости

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» Согласно решению судьи Натальи Репниковой, он должен отправиться на 2 года и 8 месяцев в колонию общего режима…

5 147 6 17471
Новости

Песков: В Кремле не готовы принимать во внимание «менторские заявления» из-за рубежа по ситуации с Навальным Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель намерен приехать в Москву 4 февраля…

5 90 6 11807
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 120 6 15737 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 214 6 29765 02.02
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 48 6 6804 01.02
8читать ;смотреть
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 82 6 94529
Новости

Адвокаты Навального утверждают, что он уведомлял ФСИН, что не может прибыть на плановую регистрацию Они также попросили приобщить справку о здоровье политика из берлинской клиники Шарите…

5 34 6 5312
Новости

«Эхо Москвы»: В центре Москвы задерживают протестующих, применяя дубинки В столице на улицы вышло более тысячи человек…

5 37 6 5827
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 158 6 25893 01.02
Новости

Представитель ФСИН: ведомство из гуманизма ранее не просило суд заменить Навальному условный срок на реальный По его словам, была надежда на исправление политика, однако он игнорировал вынесенные ему предупреждения…

5 57 6 9399

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН…

5 274 6 65252
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И в этом смысле начинается новая эпоха гибридной гражданской войны — войны между народом и опричниками…

5 65 6 134472 30.01
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2644 01.02
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Братство Дворца Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг, прежде чем вырвали у него признание: дворец в Геленджике — его. Не всякий столько выдержит…

5 334 6 344003 30.01
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 201 6 194658 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8984518
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4798416

Сегодня в эфире