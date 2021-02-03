Журналист, которого ударил по голове ОМОНовец на акции протеста вчера в Москве, планирует подать на него заявление

Об этом он сам рассказал изданию Daily Storm.

Речь о ведущем ютуб-канала Real View Федоре Худокоромове. Инцидент произошел на Кузнецком мосту, причем на тот момент на Худокоромове был жилет прессы.

В МВД уже пообещали провести на этот счет проверку.

Очередная несогласованная акция протеста состоялась в столице после решения суда, который постановил заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу Ив Роше.