В отношении ОМОНовца, который ударил журналиста дубинкой, проведут проверку, сообщает источник агентства ТАСС

Ранее в телеграме появилось видео, на котором силовик бьет дубинкой мужчину в опознавательном жилете прессы. Выяснилось, что пострадавший — оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов.

Обратиться к начальникам силовика с требованием его наказать также пообещал в эфире Эха Москвы главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Очередные несогласованные акции протеста прошли вчера вечером в Москве, после того как политику Алексею Навальному заменили условный срок по делу Ив Роше реальным – тремя с половиной годами колонии.