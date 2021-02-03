Власти Москвы не будут продлевать контракт с худруком Гоголь-центра Кириллом Серебренниковым

, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Департаменте культуры.

Пока в мэрии никак не комментируют эту информацию. По данным ТАСС, контракт Серебренникова истекает в конце этого месяца.

Серебренников в 2017-м стал фигурантом так называемого дела Седьмой студии – его и еще нескольких человек обвиняли в хищении денег Министерства культуры. Сторона защиты доказывала, что все мероприятия, на которые выделялись деньги, не просто прошли, но и стоили больше, чем выделило денег государство. В итоге Серебренникову дали условный срок.

Накануне Гоголь-центр праздновал 8 лет с момента начала работы.