Число задержанных в Москве по данным проекта ОВД Инфо приближается к девятистам

Люди жалуются на переполненность автозаков и на отказ в медпомощи тем, кому она необходима.

В целом по стране задержано уже около 1100 человек, в основном в Москве и Петербурге. Люди вышли на очередную несогласованную акцию после приговора политику Алексею Навальному – 2-го февраля ему заменили условный срок на реальный по делу Ив Роше. Как сообщает корреспондент Эха, к этому часу центр Москвы практически опустел.