Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил искать уклонистов от армии среди задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального. Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Бастрыкину уже доложили о ходе доследственных проверок руководители региональных управлений по Москве и Петербургу.

Несогласованные акции 23-го и 31-го января прошли, по оценке сторонников Навального, почти в 150-ти городах по всей России. Самые массовые – в Москве и Санкт-Петербурге. В первую волну число задержанных по стране превысило 3500, во вторую – приблизилось к 6000 человек – это данные проекта «ОВД-Инфо».