Несогласованная акция в поддержку Навального завершилась в Петербурге. Там, по данным проекта ОВД-Инфо, задержано порядка 150-ти человек. Примерно с 11 вечера поезда закрылись станции метро Невский Проспект и Гостиный двор. Группы демонстрантов собирались в районе станции метро «Маяковская» и Литейного проспекта. Их начали массово задерживать.

В твиттере городского издания «Бумага» появилось видео жесткого задержания предположительно в районе Гостиного двора. Человека валят на землю и бьют шокером. По данным «Бумаги», на петербургскую акцию снова вышел рэпер Oxxxymiron.