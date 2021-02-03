В Москве завершились стихийные протесты в поддержку Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, в столице было задержано не менее 800 человек. Всего по России в день суда над Навальным и после оглашения приговора задержали 1012 человек. Вечером люди массово вышли на улицы Москвы и Петербурга. В связи с этим было ограничено движение по центральным улицам и раньше времени закрыли несколько станций метро.