В Москве завершились стихийные протесты в поддержку Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, в столице было задержано не менее 800 человек. Всего по России в день суда над Навальным и после оглашения приговора задержали 1012 человек. Вечером люди массово вышли на улицы Москвы и Петербурга. В связи с этим было ограничено движение по центральным улицам и раньше времени закрыли несколько станций метро.
2021-02-03T01:11:41+03:00
2021-02-03T01:11:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 03 февраля 2021
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