ТАСС: Все незаконные акции в центре Москвы пресечены сотрудниками правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные акции в центре Москвы. Как передают корр. ТАСС, последними местами, где были блокированы участники несогласованных мероприятий, стали Неглинная улица и Кузнецкий мост. Наиболее активные участники задержаны. Сейчас полиция снимает оцепление на Тверской улице и на прилегающих к ней переулках.