ОВД-Инфо: 918 человек задержано по России

ОВД-Инфо: 918 человек задержано по всей России. Часть задержанных, в том числе и журналисты, были отправлены в автозаки еще утром, когда началось слушание по делу политика Алексея Навального. После оглашения приговора в центр Москвы и Петербурга на стихийный протест начали собираться люди. Судя по многочисленным видео— и фоторепортажам, к задержанным применяли силу. Омоновцы в форме догоняли убегающих людей и били их дубинками.
2021-02-03T00:41:00+03:00
2021-02-03T00:46:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:41, 03 февраля 2021
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