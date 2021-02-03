ОВД-Инфо: 918 человек задержано по России

ОВД-Инфо: 918 человек задержано по всей России. Часть задержанных, в том числе и журналисты, были отправлены в автозаки еще утром, когда началось слушание по делу политика Алексея Навального. После оглашения приговора в центр Москвы и Петербурга на стихийный протест начали собираться люди. Судя по многочисленным видео— и фоторепортажам, к задержанным применяли силу. Омоновцы в форме догоняли убегающих людей и били их дубинками.