«Эхо Москвы»: Задержания в центре Москвы продолжаются

Омоновцы вытеснили оставшихся людей из Дмитровского переулка. Как передает с места событий корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко, группа из нескольких десятков человек дошла по Петровке до Кузнецкого моста, где встретилась с полицейскими. Люди бросились врассыпную, но задержания продолжаются