Мария Захарова: Действия иностранных дипломатов в деле Навального является вмешательством во внутренние дела страны

Действия ряда иностранных дипломатов в деле Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала «Дождь» она сказала, что некоторых стран Запада сделали по этому поводу совершенно одинаковые заявления.

На заседание по делу Алексея Навального пришло около 20 сотрудников посольств, в том числе представители Болгарии, Швеции, США.