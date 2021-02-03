Действия ряда иностранных дипломатов в деле Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала «Дождь» она сказала, что некоторых стран Запада сделали по этому поводу совершенно одинаковые заявления.
На заседание по делу Алексея Навального пришло около 20 сотрудников посольств, в том числе представители Болгарии, Швеции, США.
Мария Захарова: Действия иностранных дипломатов в деле Навального является вмешательством во внутренние дела страны
Действия ряда иностранных дипломатов в деле Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире телеканала «Дождь» она сказала, что некоторых стран Запада сделали по этому поводу совершенно одинаковые заявления.