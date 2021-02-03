С осуждением судебного решения по делу Алексея Навального выступили власти США. Вашингтон призвал Москву освободить оппозиционного политика, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы глубоко обеспокоены усилиями российских властей отправить за решетку оппозиционера Алексея Навального. Как и каждый гражданин России, г-н Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией России, и Россия согласно международным соглашениям обязана уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Мы повторяем наш призыв к руководству России немедленно и безоговорочно освободить господина Навального, а также несколько сотен других граждан России, незаконно задержанных в последние недели просто за то, что они отстаивали свои права».

Джен Псаки напомнила, что с таким же призывом выступил и госсекретарь США Тони Блинкен.