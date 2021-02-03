Лев Шлосберг: Ситуация в стране после приговора Навальному может привести к образованию нового ГУЛАГа

На выездном заседании Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг, ситуация в стране может привести к образованию нового ГУЛАГа.

«Решение суда было ожидаемо, начиная с самолета и заканчивая судом в полицейском участке. С другой стороны, была какая-то эфемерная надежда на то, что после отчаянных протестов людей у властей включится внутренняя страховка — инстинкт самосохранения, их нет в принципе. Этот «бронетранспортер» будет стремится к некоей точке завершения своего маршрута, а точка завершения — это ГУЛАГ. Невозможно начинать такие репрессии, считая их точечными, и дальше остановится на каком-то разумном рубеже», — сказал он. Предсказать дальнейшее развития событий в стране, по мнению Шлосберга, практически невозможно.

«С одной стороны будут появляться абсолютно отчаянные люди, которые будут готовы буквально с голыми руками бросаться под этот несущийся под откос «бронетранспортер». Очевидно это будет происходить в разных городах страны. С этими людьми будут обходиться крайне жестоко. Вопрос стоит о дальнейшем политическом развитии страны. Они не могут остановится. Сейчас ситуация в стране с точки зрения принятия политических решений перестала быть управляемой», — отметил депутат. По словам Шлосберга, сейчас власть «принадлежит в стране военной хунте». «Никакие светские институты, никакие гражданские или политические не способны остановить этот поток силовых действий. У нас нет администрации президента, а есть администрация полицейского государства. У нас нет парламента, нет суда, а в главе государства главный полицейский — он же водитель «бронетранспортера», — отметил он. Шлосберг добавил, что последний рубеж защиты интересов гражданского общества – это парламентские выборы. «Нет никаких хороших прогнозов. Последний рубеж, который остался у гражданского общества, это собрать все силы для того, чтобы в Госдуме появились политики-демократы, чтобы как-то уравновесить ситуацию в обществе», — заключил он.