Отбывать наказание Навального отправят в колонию в центральной части России. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев. Он отметил, что согласно закону, ФСИН старается всегда отправлять осужденных в тот регион, где они прописаны. Ближайшая к Москве колония общего режима находится в Подмосковье. Возможно, Навального отправят туда, сказал Зуев. При этом он не исключил, что теоретически его могут оставить и в хозотряде СИЗО, хотя это и маловероятно.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН, заменив Навальному 3,5 года условного срока на реальный по делу «Ив Роше». С учетом проведенного ранее срока, проведенного под домашним арестом, он должен отбыть в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Защита намерена обжаловать приговор. На это есть десять дней. В этот период Навальный будет оставаться под стражей. Если решение вступит в силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.