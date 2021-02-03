В центре Москвы продолжается стихийная протестная акция, которая началась после оглашения приговора Навальному

В центре Москвы продолжается стихийная протестная акция, которая началась после оглашения приговора Алексею Навальному. Несмотря на то, что силовики блокировали центральные площади и улицы, в том числе Красную площадь, Пушкинскую, Лубянскую и Манежную, колонны протестующих перемещаются по улицам, периодически перекрывая проезжую часть. Митингующих задерживает полиция.

Так, жесткие задержания проходили в сквере рядом с Большим театром и у здания мэрии на Тверской. Ранее ОМОН и Росгвардия вытеснили людей с Манежной площади. Закрыты все близлежащие станции метро. ОМОН прибыл на станцию метро Трубная. Заблокирован проход на пересечении Страстного бульвара и Петровки. Там есть задержанные. Часть протестующих направилась к Пушкинской площади. Силовики окружили там группу молодых людей и попытались их задержать, однако сотрудница магазина Benetton успела впустить внутрь нескольких девушек и заперла дверь, передает корреспондент «Медиазоны».

В Дмитровском переулку. Там ОМОН взял людей в оцепление, они кричали, что безоружны. Началась сильная давка. Сейчас в районе Дмитровского переулка находится корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко. По его словам, большую группу протестующих в Дмитровском переулке встретили омоновцы. И часть людей, которая убежала во двор, оказалась оцепленной силовиками. Самих протестующих в Дмитровском переулке сейчас нет.

По данным ОВД-Инфо, в день суда над политиком Алексеем Навальным и во время последующих протестов было задержано 679 человек.