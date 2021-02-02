ОВД-Инфо: 679 человек задержаны по России

По данным ОВД-Инфо, в день суда над политиком Алексеем Навальным и во время последующих протестов было задержано 679 человек. Как отмечает Телеграм-канал, задерживают очень жестко, избивают даже журналистов.
2021-02-02T23:55:47+03:00
2021-02-03T00:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:55, 02 февраля 2021
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