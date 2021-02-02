Силовики ударили дубинкой по голове журналиста, освещавшего протесты в центре Москвы

Силовики ударили дубинкой по голове журналиста, автора телеграм-канал RealView Федора Худокормова, освещавшего протесты в центре Москвы. Он был в желтом жилете «Пресса» и с техникой в руках. Это попало на видео журналистов «Новой газеты». На кадрах видно, как Худокормова сбивают ударом дубинки с ног Худокормова и он падает на асфальт.

Ранее стало известно, что в Москве во время работы были задержаны журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист «Важных историй» Екатерина Аренина.