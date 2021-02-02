«Эхо Москвы»: В центре Москвы задерживают протестующих, применяя дубинки

В центре Москвы задерживают протестующих, которые вышли после оглашения приговора Алексею Навальному, применяя дубинки — сообщил корреспондент «Эхо Москвы». В центре Москвы вышло более тысячи человек. В этот момент прошли задержания. Но люди все равно скандируют «Свободу! Мы -мирные люди!». Полицейские начали бить дубинками. ОМОн начал выдавливать людей с улицы. Оцепление идет на людей. Журналистов пока полицейские не задерживают.

Напомним, на выездном заседании Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Однако с учетом времени, проведенном под домашним арестом, срок заключения сократится примерно на год.