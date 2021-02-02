В Петербурге закрыли станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор»

Станция метро «Невский проспект» Московско Петроградской («синей») линии и «Маяковская» Невско-Василеостровской линии («зеленой») ветки метрополитена в центре Санкт-Петербурга закрыты. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе городской подземки, не уточнив причины закрытия. «В 23:11 cтанции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановок», — говорится в сообщении. Причины закрытия не уточняются.
2021-02-02T23:32:18+03:00
2021-02-02T23:32:18+03:00
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23:32, 02 февраля 2021
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