ОВД-Инфо: По всей России 503 человека задержали в день суда над Навальным

По всей России 503 человека задержали в день суда над политиком Алексеем Навальным. После оглашения приговора (смены условного срока на реальный — 2 года и 8 месяцев) на центральных улицах Москвы и Петербурга начали собираться люди. В Москве протестующие переместились от здания Мосгорсуда на Манежную площадь, в центре Петербурга число задержаний пока небольшое.