ОВД-Инфо: По всей России 503 человека задержали в день суда над Навальным

По всей России 503 человека задержали в день суда над политиком Алексеем Навальным. После оглашения приговора (смены условного срока на реальный — 2 года и 8 месяцев) на центральных улицах Москвы и Петербурга начали собираться люди. В Москве протестующие переместились от здания Мосгорсуда на Манежную площадь, в центре Петербурга число задержаний пока небольшое.
2021-02-02T23:29:37+03:00
2021-02-02T23:29:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:29, 02 февраля 2021
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