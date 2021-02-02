После оглашения приговора Алексею Навальному, центр Москвы и Санкт-Петербурга этим вечером заполнили силовики

В столице ОМОН перекрыл Красную площадь, Пушкинскую и Лубянку. На Тверской улице перегородили тротуары. Как сообщает интернет-издание «Важные истории», сотрудникам Госавтоинспекции приказали останавливать всех водителей, которые сигналят. При этом отмечается, что сигналили практически все машины вокруг.

Манежную площадь полностью очистили от людей, туда не пускают даже журналистов. Сотрудники правоохранительных органов объявляют в громкоговорители о том, что акция не согласована. Проводятся точечные задержания. По данным информагентств, уже задержаны более десятка человек. Как сообщает наш корреспондент, большая колонна из нескольких сотен человек идет сейчас к Трубной.



В Петербурге люди вышли на акцию с требованием освободить Алексея Навального. Полиция уже начала задержания, протестующие стали гулять по центру города.

Силовиков очень много, они перекрыли Дворцовую площадь, их машины стоят по обочинам Невского проспекта.