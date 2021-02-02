Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть свободу российскому оппозиционеру

Решение столичного суда он назвал недопустимым. Политические разногласия никогда не являлись преступлением, — написал французский лидер в Твиттере. Он подчеркнул, что считает обязательным соблюдать во всех странах права человека. Ранее с осуждением приговора и требованием немедленно освободить политика выступили главы МИД ряда стран, в том числе Германии, Великобритании, Бельгии, а также госсекретарь США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это порекомендовала западным странам не вмешиваться в дела суверенного государства и заняться собственными проблемами.