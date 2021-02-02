Силовики вытеснили всех людей с Манежной площади в Москве

Туда не пускают даже журналистов. Закрыта Красная площадь, не работают все близлежащие станции метро. Как сообщается, они закрыты не только на вход и выход, но поезда их вообще проходят без остановки. Полиция и Росгвардия проводит точечные задержания. Полицейские объявляют в громкоговорители о недопустимости несанкционированных акций. ОМОН и Росгвардия стянуты также к Пушкинской, Лубянской и еще нескольким площадям и центральным улицам в Москве. Так, полиция перекрывает тротуары на Тверской улице.

Как сообщает интернет-издание «Важные истории», сотрудникам Госавтоинспекции приказали останавливать всех водителей, которые сигналят. При этом отмечается, что сигналили практически все машины вокруг.

Меры безопасности усилены этим вечером не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Издание «Фонтанка» сообщает о большом количестве силовиков в районе Дворцовой площади и по всему периметру Невского проспекта. Возле Гостиного двора задержаны два человека, один из них развернул белый лист-ватман без подписи. На вопрос «за что?» полицейские ответили, что ведут его погреться. При этом сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что никаких публичных мероприятий в данном месте не согласовано.