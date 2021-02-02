Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше»

Независимый политолог Екатерина Шульман напрямую связывает приговор Алексею Навальному с предстоящими выборами.

Тем временем, Москва порекомендовала западным странам, которые выступили с призывом освободить Алексея Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу РБК. Она отметила, что министерство уже около двух недель находится в состоянии комментариев и ответов на подобные выпады и заявления. Ранее сегодня с осуждением приговора главному критику Кремля выступили госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас.