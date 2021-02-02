На выездном заседании Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков, посадив Навального, власть толкает людей на радикальный протест.

«Я считаю, что власть сейчас выбрала самый наихудший сценарий, который лишает страну нормального эволюционного будущего, когда можно было пойти на уступки обществу. Но они толкают людей на радикальный протест. И я переживаю, что мы можем увидеть в России все то, что происходило в Минске этим летом, если не хуже. Режим лишает страну будущего», — сказал он.

Д.Гудков считает, что люди выходят на протестные акции не только в защиту Навального, а это народный протест против власти. «Протест против несправедливости и против этого демонстративного богатства на фоне нищеты. На фоне того, что люди теряют работу и средства к существованию во время пандемии, когда власти плевать и строит себе дворцы за 100 млрд», — отметил он.

Политик считает, что необходимо выпустить политзаключенных и допустить оппозицию до выборов, а не лишать страну будущего.

По мнению политика Д.Гудкова, Кремль показал, что боится оппозиционера, и судят его по несостоятельному делу. «С трудом сдерживаю ярость, которую я испытываю по поводу того, что сегодня произошло. Судят непонятно за что, по какому-то феерическому делу и настолько позорному, что нет слов. Всей стране и миру понятно, что посадили Алексея ровно за то, что он посмел выжить, что посмел вернуться в свою собственную страну, за то, что посмел снять фильм про «золотые ершики» Путина. И вообще сформировал силу, которая могла бы серьезно повлиять на весь транзит, на выборы в Госдуму. Именно за это его посадили. И это позорище, которое они устроили, им обязательно аукнется», — заключил он.