К моменту оглашения приговора по делу Навального в центр Москвы уже было стянуто огромное количество силовиков

Еще с самого утра полиция оцепила район Мосгорсуда, где проходило заседание. Там, по данным проекта «ОВД-Инфо», были задержаны порядка 340 человек. Позже полиция и Росгвардия оцепили Красную площадь, Лубянку, Пушкинскую, Тверскую и еще несколько площадей и улиц. Добавлю также, что закрыты станции метро «Охотный ряд», «Александровский сад», «Площадь Революции» и «Театральная» в связи с появившимися в соцсетях сообщениями о том, что сторонники Навального планируют провести сегодня несогласованную акцию.

На данный момент больше всего силовиков наблюдается на Манежной площади.

По данным «Интерфакса», в районе Манежной площади задержаны более 10 человек. Как передает интернет-издание «МБХ медиа», два автозака уже уехали. Отмечается, что задержанные не скандировали лозунги и были без плакатов. Две девушки сказали, что они просто выходили из метро. Еще один задержанный был агрессивным мужчиной, который приставал к протестующим.