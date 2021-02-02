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Эксклюзив Эха 22:03, 02 февраля 2021

Суд в Москве изменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»

Судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова решила отправить его в колонию общего режима на 3,5 года. Однако, с учетом нескольких месяцев, проведенных ранее под домашним арестом, срок заключения сократится примерно на год. Суд согласился с доводами ФСИН о том, что политик не исполнял обязанности, возложенные на него в связи с условным наказанием.

С осуждением приговора главному критику Кремля уже начали выступать представители западных стран. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, а также главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас призвали немедленно и без всяких условий освободить политика. В заявлении британского МИДа, в частности, говорится, что сегодняшнее постановление, которое дипломаты называют «извращенным», направлено на жертву отравления, а не виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, возложенные на любого ответственного члена международного сообщества. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств потребовали освобождения всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных на протестных акциях в его поддержку.

Российский МИД в ответ на это призвал Запад не вмешиваться в дела суверенного государства.  

Политолог Валерий Соловей сказал «Эху Москвы», что, очевидно, Кремль не верит, что приговор Алексею Навальному вызовет широкий общественный резонанс.

Валерий Соловей добавил, что приговор Навальному тот самый случай, когда история творится на наших глазах.



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