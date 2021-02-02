В центр Москвы стягивают силовиков

С самого утра был закрыт район возле Мосгорсуда, где проходило заседание по делу Навального. Там, по данным проекта «ОВД-Инфо», было задержано свыше 360 человек. Затем очевидцы стали сообщать о закрытой Красной площади. Кроме того, перестали работать на вход и выход несколько центральных станций метро. К вечеру огромное количество ОМОНа и полицейских автомобилей и автобусов заполнили также Пушкинскую, Лубянскую и Манежную площади. Протестующих там пока не наблюдается, хотя в соцсетях появились сообщения о том, что сторонники Навального планируют провести сегодня несанкционированную акцию. Интернет-издание «Медиазона» сообщает об одном задержанном у памятника Жукову. Причина задержания неизвестна.

Как сообщает «Новая газета», силовики в громкоговорители объявляют, что не будут пускать на Манежную площадь даже прессу. Тем временем, очевидцы говорят, что в сторону Манежки по Маховой едет еще огромное количество автобусов Росгвардии и автозаки.

