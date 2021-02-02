Алексею Навальному заменили условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок

Судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова решила отправить его в колонию общего режима на 3,5 года. Однако, с учетом нескольких месяцев, проведенных ранее под домашним арестом, срок заключения сократится примерно на год. Суд согласился с доводами ФСИН о том, что политик не исполнял обязанности, возложенные на него в связи с условным наказанием. Защита будет обжаловать приговор и обратится в комитет министров Совета Европы, — сообщила адвокат Ольга Михайлова.

До апелляции Навальный будет находиться в СИЗО.