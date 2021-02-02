Приговор Навальному, по мнению политолога Соловья, это понимание «глубинной несправедливости и это крушение надежд»

Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше» и назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. По мнению политолога Соловья, это понимание «глубинной несправедливости и это крушение надежд». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Моя реакция, как и у подавляющего числа тех, кто наблюдал за этим — это понимание глубинной несправедливости и это крушение надежд. Я прекрасно знаю, что Владимира Владимировича уговаривали со всех сторон, и более того, ряд западных лидеров на него оказывало давление. Но тем не менее, он решил последовать своим собственным соображениям», — сказал он.

По словам В.Соловья, очевидно, что Кремль не верит, что приговор Алексею Навальному вызовет широкий общественный резонанс.

«Конечно, реакция общества последует. Сегодня люди попытаются выйти, уже движутся в направлении Манежной площади. Наверняка штабы Навального объявят сбор на ближайшие выходные дни, видимо через неделю. Но я знаю, что Кремль исходит из того, что где-то к 20 числам все это успокоится. Они считают, что энергетического потенциала и мобилизации общества хватит ненадолго, только до конца этого месяца», — сказал политолог.

В.Соловей добавил, что приговор Навальному тот самый случай, когда история творится на наших глазах.