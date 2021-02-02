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21:07, 02 февраля 2021

Бутырский суд Москвы вернул в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы вернул в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщил ТАСС адвокат Ярослав Пакулин. Ранее Мосгорсуд вернул в надзорное ведомство дело в отношении двух старших сестер в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий их отца, Михаила Хачатуряна. Обвиняемым оставили прежнюю меру пресечения в виде запрета определенных действий. Напомню, три дочери нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком в июле 2018 года. Следствием установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением физических и психических страданий на протяжении длительного времени.



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